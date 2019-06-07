Son Dakika Haberleri: Düzce'de 'pat pat' devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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Düzce'de 'pat pat' devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

30 dakika önce

Düzce'de, 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Düzce'de 'pat pat' devrildi: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Düzce'de, 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Kibritçi yönetimindeki pat pat diye bilinen tarım aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada, Onur Kibritçi ile pat patın kasasında bulunan Furkan Aktürk, Muhammed Ali Aktürk, Nurullah Çetin ve Yunus Çetin yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Onur Kibritçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yaralıların yerde yatarken görüntüsü
Sağlık ekiplerinin müdahale görüntüsü
Kaza yapan pat pat aracının görüntüsü
Yaralıların ambulansa alınırken görüntüsü ve detaylar
HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,


Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:04 Kaynak: DHA
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