Düzce'de 'pat pat' devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

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Otomobil kaza yaptı, sürücüsü olay yerine sağlık ekiplerinden sonra geldi

Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi

Binali Yıldırım, İmamoğlu ile yapacakları ortak yayın için hangi sunucuyu tercih ettiğini açıkladı!