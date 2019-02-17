Düzce'de "Pat Pat" Devrildi: 3 Yaralı
11 dakika önce
Düzce'de "pat pat" olarak isimlendirilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Düzce
'de "pat pat" olarak isimlendirilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akçakoca
ilçesine bağlı Kirazlı
köyünde Hüseyin Ş. (15) idaresindeki tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile aracın kasasında bulunan Abdullah (13) ve Hamdullah Güldağ (11) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesi
ile Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.
Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:39 Kaynak: AA
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