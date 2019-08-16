Düzce'de pat pat kazası: 3 yaralı
18 dakika önce
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:56 Kaynak: AA
'nin Yığılca
ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Efe A'nın kullandığı pat pat diye tabir edilen tarım aracı, Yığılca ilçesi ile Yedigöller yolu arasındaki Melenkıyısı mevkisinde devrildi.
Sürücü ile aracın kasasında bulunan biri çocuk iki kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
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