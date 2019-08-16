Son Dakika Haberleri: Düzce'de pat pat kazası: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Düzce'de pat pat kazası: 3 yaralı

18 dakika önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Düzce'de pat pat kazası: 3 yaralı, System.String[]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Efe A'nın kullandığı pat pat diye tabir edilen tarım aracı, Yığılca ilçesi ile Yedigöller yolu arasındaki Melenkıyısı mevkisinde devrildi.
Sürücü ile aracın kasasında bulunan biri çocuk iki kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
Yığılca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Billur Kalkavan'dan olay yaratacak sözler: Çocuk hayatına bela sokmak demek
Tramvay yolunda giden polis minibüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada 2,5 yaşındaki bebek, çiğ köfte yoğurma makinesine düşerek can verdi 5 yaşındaki çocuk kahvaltı yaparken boğuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 20:14:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de pat pat kazası: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]