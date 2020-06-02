Düzce'de patileri kesik ölü kedi bulundu - Son Dakika

Düzce'de patileri kesik ölü kedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Azmimili Mahallesi'nde esnaflık yapan Burhan Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sokakta aç kalan hayvanlar için iş yerinin karşısında beslenme alanı oluşturdu.

Bu süreçte çevredekilerce bu alana sokak hayvanları için yem bırakıldı.

Bölgeye giden Arslan, bir kedinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Kedinin patilerinin kesik olduğunu fark eden Arslan, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Arslan, ölü kediyi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden gelen yetkililere teslim etti. Kedi, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Esnaf Burhan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanları için oluşturduğu besleme alanında patileri kesik ölü kedi bulduğunu dile getirerek, emniyetin olayla ilgili çalışma başlattığını kaydetti.