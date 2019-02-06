Düzce'de Patpat Devrildi: 2 Yaralı
1 saat önce
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Düzce
'nin Yığılca
ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali S'nin kullandığı patpat, Yığıca-Düzce bağlantı yolunun Melenkıyısı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Ali S. ve eşi Sıdıka S. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:07 Kaynak: AA
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