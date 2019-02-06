Son Dakika Haberleri: Düzce'de Patpat Devrildi: 2 Yaralı

Düzce'de Patpat Devrildi: 2 Yaralı

1 saat önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Düzce'de Patpat Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali S'nin kullandığı patpat, Yığıca-Düzce bağlantı yolunun Melenkıyısı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Ali S. ve eşi Sıdıka S. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:07 Kaynak: AA

Yığılca, Düzce, Güncel
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