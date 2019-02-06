Düzce'de Patpat Devrildi: 2 Yaralı
42 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'de patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
DÜZCE(İHA) – Düzce
'de patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, öğleden sonra Düzce ile Yığılca
ilçesini birbirine bağlayan yolda A.S. idaresindeki patpat diye adlandırılan tarım aracı devrildi. Kazada patpatta bulunan A.S. ve S.S. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:03 Kaynak: İHA
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