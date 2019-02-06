Son Dakika Haberleri: Düzce'de Patpat Devrildi: 2 Yaralı

Düzce'de Patpat Devrildi: 2 Yaralı

42 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Düzce'de Patpat Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'de patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, öğleden sonra Düzce ile Yığılca ilçesini birbirine bağlayan yolda A.S. idaresindeki patpat diye adlandırılan tarım aracı devrildi. Kazada patpatta bulunan A.S. ve S.S. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:03 Kaynak: İHA

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