Son Dakika Haberleri: Düzce'de patpat devrildi: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Düzce'de patpat devrildi: 5 yaralı

44 dakika önce

Düzce'de "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Düzce'de patpat devrildi: 5 yaralı, System.String[]
Düzce'de "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammet Aktürk idaresindeki tarım aracı, merkeze bağlı Çavuşlar Köyü 1752. Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.
Yolun dışına çıkarak tarlada durabilen aracın sürücüsü Muhammet Aktürk ile kasa römork kısmında bulunan Furkan Aktürk, Onur Kibritçi, Nurullah Çetin ve 8 yaşındaki Y.A yaralandı.
Yola ve tarlaya savrulan yaralılar olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince ambulanslara alınarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Onur Kibritçi ve Nurullah Çetin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:51 Kaynak: AA
Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'dan annelik çıkışı: Çocuk yapma vaktim gelmiş Başakşehir'de molozların arasında oynayan çocuk elektrik akımına kapıldı Lezbiyen çift bindikleri otobüste 4 erkek tarafından tekme tokat dövüldü! Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 18:35:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de patpat devrildi: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]