Düzce'de pedallar 19 Mayıs için döndü

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası önünde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bir araya gelen bisikletçiler, üzerlerine ay yıldız baskılı kıyafetler giydi. Daha sonra ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak yola çıkan bisiklet severler, 25 kilometrelik güzergahta tur attı. Sarayyeri'nde mola veren sporculara burada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. Bisitlet turu başladığı yer olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde son buldu. Tam kapanma sonrası yapılan bu etkinlik bisitlet kullanıcıları içinde güzel bir etkinlik oldu.

(Ali Yıldız/ İHA)