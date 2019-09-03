Son Dakika Haberleri: Düzce'de peyzaj düzenlemesi
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Düzce'de peyzaj düzenlemesi

5 dakika önce

Düzce Belediyesi Konuralp Ali Hamza Parkında bulunan yeşil alan ve süs bitkilerinin bakım ve temizliğini yaptı.

Düzce'de peyzaj düzenlemesi, System.String[]

Düzce Belediyesi Konuralp Ali Hamza Parkında bulunan yeşil alan ve süs bitkilerinin bakım ve temizliğini yaptı.


Bakımlı sokak ve parklarla daha temiz Düzce sloganı ile hareket eden Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler Konuralp bölgesinde yaşayan vatandaşların uğrak yeri olan Ali Hamza Parkında çalışma başlattı. Düzce Belediyesi Konuralp Hizmet Binası karşısında bulunan parkta, dinlenme alanlarının çevresindeki yeşil alanlar ve süs bitkilerinde düzenleme yapan ekipler peyzajın eksiklerini de giderdi. Vatandaşlardan büyük takdir alan çalışmalar taleplere öncelik verilerek merkeze bağlı muhtelif yerlerde devam edecek. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Konuralp, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:27 Kaynak: İHA
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