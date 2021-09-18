Düzce'de pitbull saldırısında yaralanan kadın yaşadıklarını unutamıyor - Son Dakika

Düzce'de pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan kadın, yaşadığı korku dolu anları unutamıyor.

Kuyumcu Hacıali Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Hatice Yaslıtepe, dün arkadaşına misafirliğe gittiği Konuralp Mahallesi'nde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Köpek tarafından ısırılan Yaslıtepe'nin yardımına, çevrede bulunan iki genç yetişti. Kolundan ve bacağından yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaslıtepe'nin şikayeti üzerine, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Hatice Yaslıtepe, AA muhabirine, köpeğin bir anda üzerine atlayarak saldırdığını söyledi.

Köpekle bir süre mücadele ettiğini aktaran Yaslıtepe "Sesimi duyuramadım. Köpeğin sahibi orada bir komşusuna gelmiş. Otobüs duraklarının arkasına da köpeğini bırakmış. Bu olmayacak bir şey." dedi.

Yaslıtepe, çok korktuğunu dile getirerek, "Küçük siyah pitbull köpeği. Birden ayağımdan kaptı. 'Allah' demeye başladım. Balkonda duran iki genç cesaretini topladı. Köpeğin arkasından bir şeyler attı. Sağ ayağımda, sağ elimde ve sol elimde derin yaralarım var. Sırtımda diş izleri var. Sarılmayan, dikilmeyen yerlerim de var. Çeşitli yerlerime 30 dikiş atıldı." diye konuştu.

"Bu köpekleri lütfen bir barınakta tutun"

Bu tür köpeklerin beslenmemesi gerektiğini belirten Yaslıtepe, "Pitbull köpeklerini besleyenler biraz vicdanlı olsun. Çıkıp hesap vermesi lazım. Ceza almasını istiyorum." dedi.