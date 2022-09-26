Düzce'de piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

26.09.2022 16:16
Düzce'de piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

Düzce'de piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Düzce'de piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları şüpheliyi piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakaladı.

Zanlının aracında ve üst aramasında 194 adet 100 liralık sahte banknot ve sahtecilikten elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

YORUMLAR
500
Niğde'de yasal süresi dolup yurt dışına çıkarılmayan yabancı plakalı 2 otomobil ele geçirildi Niğde'de yasal süresi dolup yurt dışına çıkarılmayan yabancı plakalı 2 otomobil ele geçirildi Kütahya'da sahte içki üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı Kütahya'da sahte içki üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:19 CHP Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı! Parti üyeliği askıya alındı
18:13 Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'ın canlı yayında yaptıklarına tepki yağdı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçileri sevindirecek haber: Elektrik faturaları hasat elde edildikten sonra ödenebilecek
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fahrettin Altun'a canlı yayında dikkat çeken sözler: Ah keşke buraya koysaydınız
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde! Yurtlarda kalan öğrencilerin beslenme yardımı 60 liraya yükseldi
17:30 Sosyal konut projesinin ilk temeli ne zaman atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
17:25 Ege adalarına mühimmat yığan Yunanistan'a Erdoğan'dan rest: Hesabını verecekler
17:22 A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı
17:16 Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 19:01:14. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement