Düzce'de uygulamada uyuşturucu ve silah yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de uygulamada uyuşturucu ve silah yakalandı

25.08.2022 09:48
Düzce'de uygulamada uyuşturucu ve silah yakalandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan uygulamalarda aranan 48 şahıs yakalandı.

Düzce'de polis ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan uygulamalarda aranan 48 şahıs yakalandı. Ayrıca uygulamalarda uyuşturucu ile çok sayıda ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde 4-22 Ağustos tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik olarak uygulama yapıldı. Umuma açık işyerleri, metruk alanlar, park/bahçeler, eğlence mekanlarında yapılan uygulamalarda 4 bin 892 kişi sorgulanırken aranması ve yakalanması bulunan 48 şahıs yakalandı. Adli makamlara gönderilen şahıslardan 6'sı tutuklandı.

Uygulamalarda ayrıca 1 adet pompalı tüfek, 17 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet kurusıkı tabanca, 177 adet fişek, 266 gram metamfetamin, 34 gram esrar, 136 gram uyuşturucu madde, 15 adet extasy hap, 3 adet hassas terazi ve 2 adet cam pipo ele geçirildi.

Hırsızlık şüphelileri cezaevine gönderildi

Düzce kent merkezinden çeşitli zamanlarda çalınan 3 ayrı motosiklet ile inşaattan hırsızlık olaylarının peşini bırakmayan polis ekipleri yaptıkları detaylı çalışma ile hırsızlık olayını gerçekleştiren motosiklet hırsızı bir kişi ve inşaat malzemesi çalan iki kişiyi yakaladı. Şahıslar çıkartıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, kentte asayişin sağlanması ve suçlular ile mücadele çerçevesinde polis ekiplerinin 7/24 görevinin başında olduğunu belirterek, asayişi bozan her türlü olay ve kişilere karşı etkin mücadelenin devam edeceğini ifade ettiler. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de uygulamada uyuşturucu ve silah yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de uygulamada uyuşturucu ve silah yakalandı - Son Dakika
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