Düzce'de Polis Ekiplerinin "Türkiye Güven Huzur-9" Uygulaması

Yeni yıl öncesi polis ekipleri Düzce
'de, "Türkiye
Güven Huzur-9" uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte yapılan "Türkiye Güven Huzur-9" uygulamasında bin 727 kişi Genel Bilgi Tarama (GBT) sistemi ile sorgulandığı belirtildi.
Açıklamada, aranması bulunan 2 şahsın yakalandığı ifade edilerek, umuma açık yerlere yönelik 124 adet iş yerinin kontrol edildiği ve kontrollerde 1 şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet mermi ele geçirildiği aktarıldı.
Yine bir kişi üzerinde 5 gram kubar esrar bulunurken, zanlıya "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca bir işletmeye giren ekipler, iş yerinde sigara dumanı görülmesi sonrası "Kapalı Alanda Sigara İçirtmek" suçundan iş yerine idari işlem yaptı.
Açıklamada ayrıca, trafikte 129 aracın kontrol edildiği ve 35 araç sürücüsüne 12 bin lira idari para cezası uygulandığı aktarıldı.