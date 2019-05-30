Son Dakika Haberleri: Düzce'de polis-şüpheli kovalamacası
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Düzce'de polis-şüpheli kovalamacası

1 saat önce

Düzce'de polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Düzce'de polis-şüpheli kovalamacası, System.String[]
Düzce'de polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Kuyumcuzade Bulvarı'nda seyir halindeki 54 YA 475 plakalı panelvanı şüphe üzerine durdurmak istedi.
Polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, ara sokaklara girip Uzunmustafa Mahallesi 821. Sokak'ta durdurduğu aracından inerek yaya olarak kaçmaya devam etti.
Sürücünün peşinden koşan polis ekipleri, sürücü H.T'yi yakaladı.
Ehliyetsiz olduğu belirtilen H.T. emniyete götürüldü.
Annesi oğluna tepki gösterdi
Öte yandan, 3 suçtan araması bulunan şüphelinin olay yerine gelen annesi, polisten kaçan oğluna tepki gösterdi.
Panelvan, çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:04 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Düzce, Güncel
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