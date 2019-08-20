Son Dakika Haberleri: Düzce'de polis-şüpheli kovalamacası
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Düzce'de polis-şüpheli kovalamacası

45 dakika önce

Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan biri kadın 2 kişi şüpheli, araçlarını bırakarak kaçtı.

Düzce'de polis-şüpheli kovalamacası, System.String[]
Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan biri kadın 2 kişi şüpheli, araçlarını bırakarak kaçtı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asaiş ve Trafik Şubesi ekipleri, Mergiç Mahallesi'nde seyir halindeki 16 LUR 60 plakalı otomobili şüphe üzerine takibe aldı.
Aynı mahallede aracı durdurmak isteyen ekipler, sürücünün "dur" ihtarı uymaması üzerine aracı kovalamaya başladı.
Kaçan biri kadın 2 şüpheli, ara sokaklara girip D-100 kara yolunu takiben Çilimli ilçesine kadar ilerledi. Bu ilçede de ara sokaklara giren otomobildeki 2 kişi, Çilimli Ulucami Mahallesi Surat Oğlu Sokak mevkisinde otomobili terk ederek ellerindeki valizi yol kenarına bırakıp kaçtı.
Polis ekipleri şüphelilerin aracında ve valizde detaylı arama yaparak parmak izinden kimlik testi çalışması yaptı. Valizde bir diz üstü bilgisayar çıktığı bu bilgisayarın çalıntı olduğunun düşünüldüğü belirtildi.
Polis ekipleri yaya olarak kaçan iki kişiyi arama çalışmasını sürüdürüyor.
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:54 Kaynak: AA
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