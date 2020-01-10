Düzce'de polise ateş açan zanlı ile bir polis yaralandı - Son Dakika

Düzce'de kaçmak isterken polis ekiplerine ateş eden şüpheli ile bir polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen şüphelinin aracını takibe aldı. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Paşaormanı mevkisine gelindiğinde zanlının polis aracına ateş açması üzerine karşılık verildi. Çatışma sırasında şüpheli ile kalçasına mermi isabet eden polis memuru yaralandı.

Sağlık ekipleri, şüpheliyi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, polis memurunu ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinde sevk edilen ekiplerin incelemeleri sürüyor.