Düzce'de polise ateş açan zanlılar ile bir polis memurunun yaralanması (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de polise ateş açan zanlılar ile bir polis memurunun yaralanması (2) - Son Dakika

Düzce'de polise ateş açan zanlılar ile bir polis memurunun yaralanması (2)

35 dakika önce

Düzce Valisi Zülkif Dağlı kaçmak isterken polis ekiplerine ateş eden iki şüpheli ile bir polisin yaralanması olayıyla ilgili, "Polis memurumuzda bir sıkıntı yok. Ayağından yara aldı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı kaçmak isterken polis ekiplerine ateş eden iki şüpheli ile bir polisin yaralanması olayıyla ilgili, "Polis memurumuzda bir sıkıntı yok. Ayağından yara aldı." dedi.

Vali Dağlı, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ile birlikte olayda yaralanan ve Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan polis memuru İhsan Durmuş'u ziyaret ederek sağlık durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz'dan bilgi aldı.

Hastane çıkışı gazetecileri konu hakkında bilgilendiren Vali Dağlı, olayın akşam 22: 30 sıralarında bir takiple başladığını söyledi.

Şüphelinin daha önce birçok suça karıştığını ve Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama kararı bulunduğunu vurgulayan Vali Dağlı, şöyle konuştu:

"Çeşitli suçlardan 13 aranması bulunan bir şahıs ekiplerimizce takibe alınmış, şahıs araçtan inip kaçtığı sırada polis memurumuza ateş açmış ve ekiplerimiz de kendisine karşılık vermiştir. Polis memurumuzda bir sıkıntı yok. Ayağından yara aldı. Şüpheli vatandaş ise üniversite hastanesinde tedavi altına alındı. Aranmakta olan bir vatandaştı. Daha öncede birkaç kez yaralama olayına karışmıştı. Mutlaka bulunması gerekiyordu bu şekilde yakalanmış oldu. Vurulan şahsın yanında bir kişi daha yakalandı. O kişi bu şahıstan uyuşturucu almak için bulunuyordu. O kişi de yaralandı, yani toplam 3 kişi yaralandı."

-Olay

Kentte polis ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen şüpheli S.M'nin aracını takibe aldı. S.M'nin uyuşturucu ticareti yaptığını ve elindeki uyuşturucuyu M.K'ye sattığı öğrenen polisler, şahsı kent çıkışında durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Paşaormanı mevkisine gelindiğinde zanlılar, araçtan inerek polis aracına ateş açması üzerine karşılık verildi. Çatışma sırasında iki şüpheli ile mermi isabet eden polis memuru yaralandı.

Düzce'de polise ateş açan zanlılar ile bir polis memurunun yaralanması (2)

Polis, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:19 Kaynak: AA
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