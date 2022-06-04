Fevziçakmak Mahallesi Fiskobirlik kavşağında, elinde bastonla yürümekte zorlanan yaşlı adamı gören biri sivil iki polis memuru, yardımcı olmak için harekete geçti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Polisler yaşlı adamı kucaklayarak yolun karşısına geçirdi - Son Dakika

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