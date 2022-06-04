Polisler yaşlı adamı kucaklayarak yolun karşısına geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Polisler yaşlı adamı kucaklayarak yolun karşısına geçirdi

04.06.2022 12:17

Düzce'de polislerin yaşlı adamı kucaklayarak yolun karşısına geçirmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düzce'de polislerin yaşlı adamı kucaklayarak yolun karşısına geçirmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fevziçakmak Mahallesi Fiskobirlik kavşağında, elinde bastonla yürümekte zorlanan yaşlı adamı gören biri sivil iki polis memuru, yardımcı olmak için harekete geçti.

Polisler, iki taraftan kucakladıkları yaşlı adamı yolun karşısına geçirdi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan polislerin duyarlı davranışı, görenlerin takdirini kazandı.

Polisler yaşlı adamı kucaklayarak yolun karşısına geçirdi
Polisler yaşlı adamı kucaklayarak yolun karşısına geçirdi
Polisler yaşlı adamı kucaklayarak yolun karşısına geçirdi

YORUMLAR
500
Karşıdan karşıya geçemeyen yaşlı adama polislerden yardım Karşıdan karşıya geçemeyen yaşlı adama polislerden yardım Genç adamdan insanlık örneği: Yaşlı adamı korkuluklardan kurtardı Genç adamdan insanlık örneği: Yaşlı adamı korkuluklardan kurtardı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisler yaşlı adamı kucaklayarak yolun karşısına geçirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:36 Gıda krizinin yaşandığı iddiasına Tarım ve Orman Bakanı Kirişci yanıt verdi: Bu sene olumsuzluk yaşamayacağız
12:57 Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim
12:50 ABD'de hayvanat bahçesi bakıcısı tarafından kurt adam olduğu iddia edilen bir yaratığın fotoğraflarının çekilmesi tedirgin etti
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 13:41:37. #1.11#
SON DAKİKA: Polisler yaşlı adamı kucaklayarak yolun karşısına geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement