Düzce'de pres makinesine sıkışan işçi öldü - Son Dakika
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Düzce'de pres makinesine sıkışan işçi öldü

21.04.2022 14:00
Düzce'de pres makinesine sıkışan işçi öldü

Düzce'de, Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi'nde pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Düzce'de, Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi'nde pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Hacinler köyü mevkisinde bulunan tesiste çalışan Taner Polat (43), pres makinesine sıkıştı.

Çevredeki işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Polat'ı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırdı.

Polat, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Düzce Belediyesince yayımlanan taziye mesajında, olayla ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığı ve sürecin titizlikle takip edileceği belirtilerek, "Meydana gelen kazada yaşamını yitiren Taner Polat'a, Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Düzce Üniversitesi, Enerji, Düzce, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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