Düzce'de rafting sezonu başladı

DÜZCE – Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından birine sahip Düzce'de, havaların ısınmasıyla birlikte rafting sezonu açıldı.

Her yıl binlerce kişinin rafting yaptığı Düzce'de sezon hızlı başladı. Adrenalin heyecanı yaşamak isteyen sporseverler, Melen Çayı'nda botlarını suya indiriyor. Debisi yüksek suda rafting yapmanın keyfini süren adrenalin tutkunları, hep birlikte heyecanlı anlar yaşıyor.

Sporseverleri Melen Çayı ile buluşturduklarını söyleyen Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, "Havaların ısınmasıyla birlikte Düzce'de rafting sezonu başladı. Bu sene pandemiden sonra sancılı bir süreç bekliyorduk. O sürecin içinde bulunduk fakat havalar da bir türlü ısınmamıştı. Gelen misafirlerimiz hava durumlarına bakıyorlar. Ramazan Bayram'ında da hava durumu yağmur gösterdi fakat hava yağışlı olmadı. Ama insanlar telefonlarına baktıkları için çeşitli sıkıntılar yaşadık. Çok şükür. Yaklaşık 10 gündür havalar çok güzel" dedi.

"11 şehir ve 14 milyona hitap ediyoruz"

Yoğunluktan memnun olduklarını ifade eden Tepe, "Çok güzel bir yoğunluk var. Sadece İstanbul ve Ankara değil; Bursa, Zonguldak, Eskişehir, Kocaeli, Bolu gibi Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar. Jeopolitik konum olarak 11 şehir ve 14 milyona hitap eden tam bir merkezdeyiz. Bizde bu avantajımızı misafirlerimize gösterip, eğlenceli bir gün geçirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Suyun sıcaklık seviyesi 15"

Melen Çayı'nın rafting için uygun olduğunu kaydeden Birol Tepe, "Su görüldüğü gibi yemyeşil. Tabiri caizse, bir nehirde olabilecek en temiz, en duru, en güzel su. Havalar çok sıcak, suyun sıcaklık seviyesi de 15 dereceye kadar yükseliyor. Suya girenin bir daha çıkmak istemeyeceği, çok keyif alacağı zamana girmiş bulunmaktayız. Kesinlikle rafting yapmayı tavsiye ediyoruz. Burası, İstanbul ve Ankara'ya yaklaşık 2 saat mesafede. Çok rahatlıkla ulaşım sağlanabilir. Burada kahvaltı yapabilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz, bungalov evlerde konaklayabilirsiniz, kamp yapabilirsiniz, bir sürü aktivite alanları var. Bu imkanlar olduğu için herkesi Düzce'ye raftinge, Melen Çayı'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.