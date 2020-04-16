Düzce'de, Ramazan ayında davul çalınmayacak - Son Dakika

DÜZCE Umumi Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs salgınına karşı Ramazan ayına yönelik tedbirler alırken, sahurda davulcuların bu yıl görevlendirilmemesine, fırınların yoğunluk olmaması için saat 18.00'e kadar pide üretimini tamamlamasına karar verdi.

Düzce Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında Ramazan ayı için tedbirler de görüşüldü. Toplantıda koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde Ramazan ayı boyunca sahurda görevli davulcuların bu yıl görevlendirilmemesine karar verildi. Ayrıca fırınlarla ilgili olarak, kişisel teması azaltmak ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla iftar saatine doğru fırın önlerinde yoğunluk olmaması için Ramazan ayı boyunca fırınların pidelerini saat 18.00'e kadar satışa hazır hale getirmesine ve bu saatten sonra pide üretimi yapmamalarına, fırın önlerinde sosyal mesafenin korunması için gerekli işaretlemelerin yapılmasına ve fırınların içerisine müşterilerin tek tek alınmasına karar verildi.