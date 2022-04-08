Düzce'de ramazanın ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika
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Düzce'de ramazanın ilk cuma namazı kılındı

08.04.2022 14:52
Düzce'de ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Düzce'de camilerde ramazanın ilk cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

Düzce'de camilerde ramazanın ilk cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

Akçakoca ilçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi dolarken, cemaatin bir kısmıysa dışarıya serilen kilimlerin üzerinde namazlarını eda etti.

Çocukların da aralarında bulunduğu cemaat, hutbeyi dinledi.

Ramazanın paylaşma ayı olduğu vurgulanan hutbede, ramazanda herkesin ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi gerektiğini belirtildi.

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Selçuklu, Akçakoca, Düzce, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de ramazanın ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika


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