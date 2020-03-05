Düzce'de refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde kontrolden çıkarak refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Düzce'de refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı, System.String[]

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde kontrolden çıkarak refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolda İstanbul istikametine ilerleyen Selahattin Çağlayan (27) idaresindeki 27 AZU 90 plakalı hasta bezi ve streç ruloların yüklü olduğu tır, otoyolun Kaynaşlı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kazada sürücü Çağlayan yaralandı, tırın dorsesinde bulunan hasta bezi paketleri ile streç rulolar yola ve refüje dağıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, otoyol polisi, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karayolları ekipleri tırın dorsesinden yola saçılan malzemeleri topladı.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Ekipler, kazaya karışan tırın kaldırılması için çalışma başlattı.

TEM Otoyolu, Çağlayan, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:34 Kaynak: AA
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