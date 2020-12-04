Düzce'de refüje düşen otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Emirhan Üçüncü (25 ) idaresindeki 81 AAE 151 plakalı otomobil, Zonguldak - Sakarya D-010 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Yalı Mahallesi Ketmenli Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yolun yan bölümüne devrildi.
Yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki yan refüjde ters dönerek durabilen otomobilin sürücüsü Emirhan Üçüncü yaralandı.
İlk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan Üçüncü, Akçakoca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
- Kaynak: AA
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