Son Dakika Haberleri: Düzce'de Regaip Kandili'nde Camiler Doldu Taştı

Düzce'de Regaip Kandili'nde Camiler Doldu Taştı

1 saat önce

Düzce'de Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurarak, ibadet etti.

Düzce'de Regaip Kandili'nde Camiler Doldu Taştı, System.String[]
Düzce'de Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurarak, ibadet etti.

Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren camilere akın etti. Düzce Merkez Cami ve Cedidiye Cami başta olmak üzere bütün camileri dolduran vatandaşlar, kandil nedeniyle düzenlenen özel programlara katıldı. Camide namaz kılarak dua eden cemaat, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kandil programı sonrasında vatandaşlara kandil simidi ve lokma dağıtıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:42 Kaynak: İHA

Düzce, Kandil Dağı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın "HDP'lilere Terörist Demedim" Sözlerine Temelli'den Yanıt: Kanıt Var Akdeniz'de 45 Dakika İçerisinde 3 Deprem Meydana Geldi

Son Ankete Göre, Seçmenin Yüzde 54'ü Ekonomiyi Göz Önünde Bulundurarak Oy Verecek Korkunç Rakamlar! Kız Çocuğuna Cinsel Şiddet, Yüzde 67 Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 21:50:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de Regaip Kandili'nde Camiler Doldu Taştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]