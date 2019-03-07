Düzce'de Regaip Kandili'nde Camiler Doldu Taştı
1 saat önce
Düzce'de Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurarak, ibadet etti.
Düzce
'de Regaip Kandili
dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurarak, ibadet etti.
Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren camilere akın etti. Düzce Merkez
Cami ve Cedidiye Cami başta olmak üzere bütün camileri dolduran vatandaşlar, kandil nedeniyle düzenlenen özel programlara katıldı. Camide namaz kılarak dua eden cemaat, Kur'an-ı Kerim okudu.
Kandil programı sonrasında vatandaşlara kandil simidi ve lokma dağıtıldı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:42 Kaynak: İHA
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