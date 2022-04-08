Düzce'de Roman çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte eğlendi - Son Dakika
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Düzce'de Roman çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte eğlendi

08.04.2022 13:56
Düzce'de Roman çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte eğlendi

Düzce Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü Roman öğrencilerle düzenlenen etkinlikle kutladı.

Düzce Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü Roman öğrencilerle düzenlenen etkinlikle kutladı.

Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Çam Köy Mahallesi'ndeki ilköğretim okuluna giden gençler, yanlarında getirdikleri boya ve fırçalarla okulun dış cephesini çevreleyen duvarı çocuklarla birlikte rengarenk boyadı.

Gençler, çocuklarla boyama etkinliğinin yanı sıra geleneksel oyunlar da oynadı.

Müzik eşliğinde Roman havası oynayan gençler ve çocuklar, masa tenisi ve farklı spor branşlarında müsabakalar yaptı.

Spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere madalya verilirken, tüm öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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Düzce Gençlik Merkezi, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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