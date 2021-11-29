DÜZCE'DE RÜZGAR ETKİLİ OLDU - Son Dakika

DÜZCE'de, bir binanın en üst katındaki kafenin terasında üzerinde tente bulunan metal yapı rüzgarda uçarak aşağı düştü. Binanın önünde kimsenin bulunmaması sonucu yaralanan olmadı. Düzce'de öğle saatlerinde rüzgar etkili oldu. Saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, çatılar hasar gördü. İstanbul Caddesi'ndeki binanın en üst katında ki kafenin terasında bulunan tente rüzgarın etkisi ile uçarak caddeye düştü. Tentenin kaplı olduğu metal yapı caddeye düşerken şans eseri aşağıda kimsenin bulunmaması sonucu yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yere düşen tenteyi kaldırdı.