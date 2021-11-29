Üye Girişi
DÜZCE'DE RÜZGAR ETKİLİ OLDU - Son Dakika

DÜZCE'DE RÜZGAR ETKİLİ OLDU

29.11.2021 13:34

DÜZCE'de, bir binanın en üst katındaki kafenin terasında üzerinde tente bulunan metal yapı rüzgarda uçarak aşağı düştü.

DÜZCE'de, bir binanın en üst katındaki kafenin terasında üzerinde tente bulunan metal yapı rüzgarda uçarak aşağı düştü. Binanın önünde kimsenin bulunmaması sonucu yaralanan olmadı. Düzce'de öğle saatlerinde rüzgar etkili oldu. Saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, çatılar hasar gördü. İstanbul Caddesi'ndeki binanın en üst katında ki kafenin terasında bulunan tente rüzgarın etkisi ile uçarak caddeye düştü. Tentenin kaplı olduğu metal yapı caddeye düşerken şans eseri aşağıda kimsenin bulunmaması sonucu yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yere düşen tenteyi kaldırdı.

DÜZCE'DE RÜZGAR ETKİLİ OLDU
DÜZCE'DE RÜZGAR ETKİLİ OLDU
DÜZCE'DE RÜZGAR ETKİLİ OLDU
DÜZCE'DE RÜZGAR ETKİLİ OLDU

Metal, Tente, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜZCE'DE RÜZGAR ETKİLİ OLDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralanan vatandaşlar var 14:17 Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralanan vatandaşlar var Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu 13:51 Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! 13:36 Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!
İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı 13:23 İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor 12:29 MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı 12:01 Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı
Twitch yayıncısı neye uğradığını şaşırdı! Canlı yayın yaparken mağaza soygununa tanık oldu 10:58 Twitch yayıncısı neye uğradığını şaşırdı! Canlı yayın yaparken mağaza soygununa tanık oldu Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde 10:08 Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde

Son Dakika Haberleri
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Fiyat artışını yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz
14:10 Neslihan Atagül'ün Dubai'deki ödül töreninde giydiği elbise takipçilerini ikiye böldü
14:09 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim
14:08 İzmir'de fırtına: Deniz taştı, dalga boyu 5 metreyi buldu
13:58 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Selçuk Özdağ'dan açıklama: Seni Cumhurbaşkanı yapacağım
13:58 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan "Yemeksepeti" hakkında inceleme
13:51 Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu
13:40 Inna'nın Türkiye sevgisi! İstanbul'a gelen şarkıcı peş peşe fotoğraflar paylaştı
13:36 Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!
13:33 Çek Cumhurbaşkanı Zeman, salgın nedeniyle girdiği şeffaf kabinin içinden başbakan atadı
Büyük kavuşma yakın mı? Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan resmi cevap geldi Büyük kavuşma yakın mı? Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan resmi cevap geldi         
14:19
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır         
13:39
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Güzel sunucu, manzarayı görmek için kilometrelerce uzaktan geldi Rasıl Hacar'a ünlü akını! Güzel sunucu, manzarayı görmek için kilometrelerce uzaktan geldi         
12:33
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!         
11:56
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti         
08:00
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 14:41:30. #1.13#
SON DAKİKA: DÜZCE'DE RÜZGAR ETKİLİ OLDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement