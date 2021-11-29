Üye Girişi
Düzce'de rüzgar etkili oldu - Son Dakika

Düzce'de rüzgar etkili oldu

29.11.2021 13:59
Düzce'de rüzgar etkili oldu

DÜZCE'de hızı saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, elektrik kesintileri yaşandı.

DÜZCE'de hızı saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, elektrik kesintileri yaşandı. Bir binanın en üst katındaki kafenin terasındaki tente rüzgarın etkisiyle uçup, caddeye düştü.

Kentte öğle saatlerinde rüzgar etkili oldu. Hızı saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde çatılar hasar gördü, elektrik kesintileri yaşandı. İstanbul Caddesi'nde bir binanın en üst katındaki kafenin terasındaki tente rüzgarın etkisiyle uçup, yola düştü. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, tenteyi kaldırıp yolu temizledi.


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düzce'de rüzgar etkili oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Ronaldo'nun yeni hocası Ralf Rangnick oldu 14:53 Son Dakika: Ronaldo'nun yeni hocası Ralf Rangnick oldu Farah Zeynep Abdullah'tan 'kalıcı yaz saati' tepkisi: İlla cehalet karanlığı! 14:51 Farah Zeynep Abdullah'tan 'kalıcı yaz saati' tepkisi: İlla cehalet karanlığı! Erdoğan 14:46 Erdoğan "asgari ücret zammıyla işten çıkarmalar olur mu" sorusunu yanıtladı: Müsaade etmeyiz!
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava kaç derece? Kar yağacak mı? 29 Kasım Pazartesi 14:36 İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava kaç derece? Kar yağacak mı? 29 Kasım Pazartesi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim 14:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! 13:36 Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı 13:23 İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
14:52 Son Dakika: Ronaldo'nun yeni hocası Ralf Rangnick oldu
14:50 Hayko Cepkin gece yarısı devrilen eşyalarını kurtarmaya çalıştı
14:50 Farah Zeynep Abdullah'tan 'kalıcı yaz saati' tepkisi: İlla cehalet karanlığı!
14:48 İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı
14:46 Erdoğan "asgari ücret zammıyla işten çıkarmalar olur mu" sorusunu yanıtladı: Müsaade etmeyiz!
14:41 Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi
14:39 Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var!
14:37 Olumsuz hava koşulları İstanbul'u nasıl etkiledi?
14:36 İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava kaç derece? Kar yağacak mı? 29 Kasım Pazartesi
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Fiyat artışını yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz
Okey oynarken tanıştığı şahıslar, genç kızı kaçırıp çıplak fotoğraflarını çekti Okey oynarken tanıştığı şahıslar, genç kızı kaçırıp çıplak fotoğraflarını çekti         
14:56
Hayko Cepkin gece yarısı devrilen eşyalarını kurtarmaya çalıştı Hayko Cepkin gece yarısı devrilen eşyalarını kurtarmaya çalıştı         
14:51
İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı         
14:48
Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi         
14:42
Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var! Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var!         
14:40
Kocaeli'de cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı Kocaeli'de cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı         
14:25
Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır         
13:39
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 15:05:56. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de rüzgar etkili oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement