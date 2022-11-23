Düzce depreminde daha net ortaya çıktı! Sabitlenmeyen eşyalar yaralanmalara ve kaçış yollarının kesilmesine sebep oluyor - Son Dakika
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Düzce depreminde daha net ortaya çıktı! Sabitlenmeyen eşyalar yaralanmalara ve kaçış yollarının kesilmesine sebep oluyor

23.11.2022 11:49

Düzce'de saat 04.08'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve Ankara'da da hissedilirken, büyük panik yaratan sarsıntı sonrası servis edilen fotoğraflardaki bir detay ise dikkat çekti. Vatandaşların, uzmanların depreme hazırlık tedbirleri içinde saydığı eşyaları sabitlemeye ilişkin tedbirleri uygulamadığı görülürken, maalesef deprem anında sabitlenmediği için devrilen eşyalar yaralanmalara ve kaçış yollarının kesilmesine sebep oldu.

Türkiye güne Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğünde depremle uyandı. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olarak belirlenen ilk depremin ardından 70'in üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi.

Düzce depreminde de gözler önüne serildi! Sabitlenmeyen eşyalar yaralanmalara ve kaçış yollarının kesilmesine neden oldu

"BİNALARDA ÇATLAK VARSA UZAK DURUN"

İstanbul, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde hissedilen depremin ardından AFAD, "Binalarda çatlak varsa uzak durun" açıklaması yaptı.

Düzce depreminde de gözler önüne serildi! Sabitlenmeyen eşyalar yaralanmalara ve kaçış yollarının kesilmesine neden oldu

SABİTLENMEYEN DOLAP GİBİ EŞYALAR YIKILDI

Deprem bölgesinden ilk gelen görüntülerde önemli bir detay dikkat çekti. 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı yıkıma neden olmasa da bir ev ve iş yerinde sabitlenmeyen dolap, tv ünitesi gibi eşyalar yıkıldı.

Düzce depreminde de gözler önüne serildi! Sabitlenmeyen eşyalar yaralanmalara ve kaçış yollarının kesilmesine neden oldu

ÖNEMLİ AYRINTI MAALESEF ATLANIYOR

Yaralanmalara sebep olan bu eşyalar depremin ardından çıkış yollarını kapattı. Birçok büyük deprem yaşayan Türkiye'de uzmanların depreme hazırlık tedbirleri içinde saydığı bu önemli ayrıntının maalesef atlandığı gözler önüne serildi.

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Deprem, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce depreminde daha net ortaya çıktı! Sabitlenmeyen eşyalar yaralanmalara ve kaçış yollarının kesilmesine sebep oluyor - Son Dakika


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