Türkiye güne Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğünde depremle uyandı. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olarak belirlenen ilk depremin ardından 70'in üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi.
İstanbul, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde hissedilen depremin ardından AFAD, "Binalarda çatlak varsa uzak durun" açıklaması yaptı.
Deprem bölgesinden ilk gelen görüntülerde önemli bir detay dikkat çekti. 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı yıkıma neden olmasa da bir ev ve iş yerinde sabitlenmeyen dolap, tv ünitesi gibi eşyalar yıkıldı.
Yaralanmalara sebep olan bu eşyalar depremin ardından çıkış yollarını kapattı. Birçok büyük deprem yaşayan Türkiye'de uzmanların depreme hazırlık tedbirleri içinde saydığı bu önemli ayrıntının maalesef atlandığı gözler önüne serildi.
Son Dakika › Güncel › Düzce depreminde daha net ortaya çıktı! Sabitlenmeyen eşyalar yaralanmalara ve kaçış yollarının kesilmesine sebep oluyor - Son Dakika