Düzce depreminde daha net ortaya çıktı! Sabitlenmeyen eşyalar yaralanmalara ve kaçış yollarının kesilmesine sebep oluyor

Türkiye güne Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğünde depremle uyandı. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olarak belirlenen ilk depremin ardından 70'in üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi.

"BİNALARDA ÇATLAK VARSA UZAK DURUN"

İstanbul, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde hissedilen depremin ardından AFAD, "Binalarda çatlak varsa uzak durun" açıklaması yaptı.

SABİTLENMEYEN DOLAP GİBİ EŞYALAR YIKILDI

Deprem bölgesinden ilk gelen görüntülerde önemli bir detay dikkat çekti. 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı yıkıma neden olmasa da bir ev ve iş yerinde sabitlenmeyen dolap, tv ünitesi gibi eşyalar yıkıldı.

ÖNEMLİ AYRINTI MAALESEF ATLANIYOR

Yaralanmalara sebep olan bu eşyalar depremin ardından çıkış yollarını kapattı. Birçok büyük deprem yaşayan Türkiye'de uzmanların depreme hazırlık tedbirleri içinde saydığı bu önemli ayrıntının maalesef atlandığı gözler önüne serildi.