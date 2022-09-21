Düzce'de ailesinin haber alamadığı kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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Düzce'de ailesinin haber alamadığı kişinin cesedi bulundu

21.09.2022 22:30

Düzce'de sabah saatlerinden itibaren haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Düzce'de sabah saatlerinden itibaren haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde evinden ayrılan Selman Dinler'den haber alamayan yakınları çevrede Dinler'i aramaya başladı. Dinler'in sıklıkla gittiği mevkilere bakan aile yakınları, D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Kabalak mevkisinde bulunan atıl bir fabrikanın bahçesinde Dinler'i hareketsiz şekilde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Dinler'in cesedi jandarma ve savcılık tarafından incelenmesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dinler'in ölüm nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Selman Dinler, Zonguldak, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de ailesinin haber alamadığı kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

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