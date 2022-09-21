Dinler'in cesedi jandarma ve savcılık tarafından incelenmesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Selman Dinler, Zonguldak, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de ailesinin haber alamadığı kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

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