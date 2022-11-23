Düzce muhabiri, depremi anlatmak için bağlandığı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Düzce Gölyaka'da sabaha karşı saat 04.00 sularında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi.

35 KİŞİ YARALANDI

Düzce, Sakarya ve Bolu'da deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde biri ağır 35 kişinin yaralandığını açıkladı

CANLI YAYINDA AĞLADI

Düzce'de sabaha karşı meydana gelen 5,9'luk depremin ardından canlı yayına bağlanan DHA Düzce muhabiri Tezcan Solmaz, gözyaşlarını tutamadı. Çok korktuklarını ve 2 çocuğu olduğunu anlatan Solmaz, daha sonra bölgeden son bilgileri aktardı. Solmaz, "Herkes çok korktu, büyük bir panik var. Umarım can kaybı olmamıştır" dedi.

SOYLU: CAN KAYBI YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Köylerdeki taramalarımız devam ediyor. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuz bilgi yok. Söylediğim gibi birkaç köyde ahır yıkılması söz konusu." dedi.

Depremin merkez üssü olan Gölyaka ilçesinde yetkililerden bilgi alan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 70'in üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini belirterek, "4,4'ün üzerinde en son zannediyorum 6.50'de bir 4,3 daha geldi ve bu seviyelerde artçı sarsıntılar da 4'ün üzerinde artçı sarsıntı olabilir. Onun için mümkün olduğunca az hasarlı, hasarlı veya orta hasarlı binalarda durmamak lazım." ifadelerini kullandı. Şu ana kadar bir ağır hasarlı bina ile ilgili ihbar veya bildirim gelmediğini vurgulayan Bakan Soylu, yaptıkları taramalarda da böyle bir sonuca şu anda ulaşmadıklarını bildirdi.