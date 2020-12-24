Sac yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonda yolcu olarak bulunan Ercan Gökkaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Çilimli sapağı mevkisinde seyreden Göksal K. idaresindeki 81 ET 361 plakalı sac yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Düzce 'de sac yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

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