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Düzce'de sağanağın ardından derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi - Son Dakika

Düzce'de sağanağın ardından derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

18.02.2022 17:17
Düzce'de sağanağın ardından derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanağın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin bir kısmı kahverengiye dönüştü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanağın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin bir kısmı kahverengiye dönüştü.

Bölgede, iki gündür devam eden sağanak nedeniyle dere yataklarından dökülen çamurlu su, sahili kesimini kahverengiye bürüdü.

Sahil şeridinde yürüyen vatandaşlar, rengi değişen denizi cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Sahil şeridindeki renk değişimi dronla da görüntülendi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede rüzgar ve yağışın 3 gün daha devam etmesi bekleniyor.

Düzce'de sağanağın ardından derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
Düzce'de sağanağın ardından derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
Düzce'de sağanağın ardından derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
Düzce'de sağanağın ardından derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

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Akçakoca, Düzce, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de sağanağın ardından derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de sağanağın ardından derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi - Son Dakika
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