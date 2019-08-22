Düzce'de sağanak nedeniyle Kaynaşlı ilçesinde dereler taştı, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde biriken sular dolayısıyla trafikte bir süre aksama oldu.

Bölgede etkili olan yağış, akşam saatlerinde Kaynaşlı ilçesinde bazı derelerin taşmasına neden oldu.

Yağış nedeniyle ilçenin yüksek kesimi olan Bolu Dağı'nın Bakacak mevkisinde dağ yamacından inen su, kara yoluna aktı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, ekipler suyun tahliyesine çalıştı. Suyun çekilmesinin ardından trafik normale döndü.