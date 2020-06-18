Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (2) - Son Dakika

DERE YATAĞINDAKİ ÇALIŞMADAN KORKAN ÇOCUĞUN GÖZYAŞLARI

Düzce Gölyaka'da etkili olan sağanak sonrası ilçede su baskını meydana gelen mahallelerde İl Özel İdaresi ekipleri ve halk, dere yataklarını açmak için yoğun çaba harcadı. Gölyakalılar, kesim motorlarıyla derelerin içinde bulunan ağaçları keserken, İl Özel İdaresi ekipleri de dere yataklarını genişletti. Evde mahsur kalan çocuk, taşan suları ve çalışmaları izlerken, gözyaşı döktü. Küçük çocuk, pencereden çalışmaları izlerken, annesi tarafından sakinleştirildi.

Gölyaka Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda da heyelan nedeniyle yol kapandı. Polis ekipleri, bölgede önlem aldı.