Düzce'de sağanak nedeniyle köprü yıkıldı - Son Dakika
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Düzce'de sağanak nedeniyle köprü yıkıldı

6 saat önce

Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle Kaynaşlı ilçesinde bir köyün ulaşımını sağlayan köprü yıkıldı, bazı alt geçitleri su bastı.

Düzce'de sağanak nedeniyle köprü yıkıldı, System.String[]

Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle Kaynaşlı ilçesinde bir köyün ulaşımını sağlayan köprü yıkıldı, bazı alt geçitleri su bastı.

Dün gece kent genelinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kaynaşlı ilçesinde, Asar Deresi'nin taşması sonucu, Darıyeri Yörükler köyünün merkezle bağlantısını sağlayan köprü yıkıldı. Aynı bölgede bulunan bazı alt geçitleri su basınca köye ulaşım mümkün olmadı.

Kaynaşlı Belediyesi, köye Türk Kızılay Batı Karadeniz Lojistik Deposu mevkisinden alternatif yol oluşturulması için çalışmalara başlanacağını bildirdi.

Öte yandan söz konusu köprü, geçen yaz meydana gelen su baskınında zarar görmüş ve onarılmıştı.

Yörükler, Kaynaşlı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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