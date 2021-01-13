Düzce'de sağanak sonucu oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi - Son Dakika

Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derelerin taşıdığı çamurlu su, denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.
İlçede etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle derelerin getirdiği çamurlu su, sahil şeridinde denizin rengini değiştirdi.
Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su nedeniyle denizin renginin değişmesi karşısında vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Bazı vatandaşlar, bu durumu cep telefonlarıyla görüntüledi.
Bölgede yağışlı havanın yarın da devam edeceğini belirten meteoroloji yetkilileri, vatandaşları sel ve su taşkınlıklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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