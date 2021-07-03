Sağanak su baskınlarına neden oldu (2) - Son Dakika

Sağanak su baskınlarına neden oldu (2)

Düzce'de etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Düzce'de etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Akçakoca ilçesinde etkisini artıran sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı yerler su altında kaldı. İlçede bulunan Fakıllı Mağarası'nı ziyaret etmeye gelen bazı kişilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Öte yandan 2019 yılının temmuz ayında yaşanan selde 7 kişinin yaşamını yitirdiği Uğurlu ve Esmahanım köylerinde de bazı evlerin su altına kalması sonucu vatandaşların üst katlara çıktığı, bölgeye ekiplerin gönderildiği bildirildi.(2)

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