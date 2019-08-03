Düzce'de sağanak uyarısı
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Düzce Valiliği, gece saatlerinden itibaren kent genelinde sağanağın etkili olacağını bildirdi.
Düzce Valiliği, gece saatlerinden itibaren kent genelinde sağanağın etkili olacağını bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 03.08.2019 09:13 Kaynak: AA
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğünün gece yarısından itibaren Düzce ve çevresinde beklenen hava tahmin raporuna yer verildi.
Düzce merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli ve Gölyaka ilçelerinde sağanağın gece yarısından itibaren aralıklarla etkili olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, sabah saatlerinde ise gök gürültülü sağanak ve yerel kuvvetli sağanağın etkisini göstereceği kaydedildi.
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