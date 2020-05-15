Düzce'de sağlık çalışanlarına yönelik

Düzce Valiliği tarafından sağlık çalışanlarına yönelik oluşturulan "Hal Hatır" ekibi çalışmalarına başladı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın talimatıyla tüm sağlık çalışanlarına yönelik olarak Hal-Hatır Uygulaması başlatıldı.

Uygulamayla İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz her fırsatta kurumları ziyaret ederek sağlık çalışanları ile bir araya geliyor.

Kovid-19 ile mücadelede yaşanan bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarının tamamına ulaşılması, tek tek tüm sağlık çalışanlarına hal hatır sormak suretiyle destek olunması ve sağlık çalışanlarının duygu ve düşüncelerinin alınması hedefleniyor.

Vali Dağlı, yaptığı açıklamada, "Salgınla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının istek, cesaret, moral ve motivasyonlarını sağlamak bu süreçte önem arz etmektedir. Zor ve meşakkatli bir dönemin içerisinde olan sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadele sürecinde desteklenmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan soru formu, iki binin üzerindeki sağlık çalışanının cep telefonlarına mesaj olarak gönderilerek duygu, düşünce ve görüşlerine ulaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

Dağlı, Hal-Hatır Uygulaması ile geri dönüşler ışığında, sağlık çalışanlarının daha güvenli, daha huzurlu ve rahat bir şekilde çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla iyileştirme fırsatları yakalanacağını ve bu süreçte tüm çalışanların yanında olunmaya devam edileceğini belirtti.