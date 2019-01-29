Düzce'de Sağlık Ekibine Darp İddiası

Düzce'de, 112 Acil sağlık ekibinin bir hasta yakını tarafından darbedildiği ileri sürüldü.

Düzce'de, 112 Acil sağlık ekibinin bir hasta yakını tarafından darbedildiği ileri sürüldü.



Alınan bilgiye göre, Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık ekibi, ihbar üzerine Uzunmustafa Mahallesi'nde bulunan bir vakaya gitti. Hastanın kalbinin durduğunu tespit eden sağlık çalışanları, hastayı ambulansa alarak hastaneye götürmek istedi, bunun üzerine hasta yakınları bunu kabul etmedi.



Hasta yakınlarını ikna eden sağlık çalışanları, hastayı ambulansa taşıdığı esnada bir hasta yakını ambulansa binerek sağlık çalışanı, acil tıp teknisyeni S.M'yi darbetti.



Olayın üzerine, diğer sağlık personeli ve ambulans sürücüsü hasta yakınını ambulans çevresinden uzaklaştırarak hastayı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.



Darbedilen S.M. ve arkadaşları, hasta yakınları hakkında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çatana Polis Karakolu'na şikayette bulundu.

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