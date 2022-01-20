Düzce'nin Yığılca ilçesinde karda kayarak düşen ve yaralanan kadın, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Hacılar köyünde yaşayan 48 yaşındaki Y.K, kar yağışı devam ederken evinin önündeki yolda kayarak düştü.
Y.K'nin başından yaralandığını gören yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı bölgeye paletli ambulansla ulaştı.
Ekiplerce Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Y.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Düzce'de sağlık ekipleri karda düşerek yaralanan kadın için seferber oldu - Son Dakika