Düzce'de yoğun kar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Yığılca ilçesinde rahatsızlanan öğrenci, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İncirler Mahallesi'ndeki Orhangazi Yatılı Ortaokulunun yurdunda kalan 13 yaşındaki M.Z'nin ateşi yükselince 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kar kalınlığının yaklaşık 60 santimetreye ulaştığı bölgeye paletli ambulansla ulaştı.
Ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından Yığılca Devlet Hastanesine kaldırılan M.Z'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sağlık ekipleri yoğun kara rağmen hasta öğrenci için seferber oldu - Son Dakika