Düzce'de sahibinin tek ettiği tropikal maymun yakalanarak koruma altına alındı - Son Dakika

Düzce'de sahibinin tek ettiği tropikal maymun yakalanarak koruma altına alındı

21.11.2020 10:05

Düzce'de sahibinin tek ettiği tropikal maymun yakalanarak koruma altına alındı Yurda kaçak sokulduğu belirlenen maymunu özel ekipler bakıma aldı Boynunda tasması olan maymuna bakanlık yeni yaşam alanı arıyor Düzce'de yurda kaçak sokularak sahibi tarafından derk edildiği düşünülen, aslen Orta...

Düzce'de sahibinin tek ettiği tropikal maymun yakalanarak koruma altına alındı

Yurda kaçak sokulduğu belirlenen maymunu özel ekipler bakıma aldı

Boynunda tasması olan maymuna bakanlık yeni yaşam alanı arıyor

DÜZCE - Düzce'de yurda kaçak sokularak sahibi tarafından derk edildiği düşünülen, aslen Orta ve Güney Afrika ülkelerinde yaşadığı belirlenen maymun, bir vatandaşın bahçesinde gezinirken Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı.

Düzce'de bir evin bahçesinde görülen örümcek maymunugiller ailesinden olan vervet cinsi maymunu gören bir vatandaş, durumu Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerince yakalanan maymun, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon merkezine getirerek koruma altına aldı. Sadece Orta ve Güney Afrika ülkelerinde tropikal bölgelerde yaşayan maymuna, yerleştirildiği merkezde yaban hayatı uzmanları tarafından özenle bakılıyor. Ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu düşünülen maymun için devreye giren Tarım ve Orman Bakanlığı ise maymunun ülkeye nasıl girdiği ile ilgili araştırma başlattı. Araştırmanın ardından maymun için yaşam alanı araması da yapılacak.

"Düzce'de bir vatandaşın bahçesine girmiş"

Daha önce bir çok kez yaban hayat hayvanlarından yakaladıklarını, Düzce'de ise ilk defa böyle bir hayvan yakaladıklarını dile getiren yaban hayatı uzmanı Buğra Emiroğlu, " Türkiye'nin ilk yaban hayatı uzmanlarından bir tanesiyim. Bize iki gün önce bilgisi geldi. Düzce'de bir vatandaşın bahçesine girmiş. Sahipli olduğu düşünülüyor. Zaten boğazında tasması var, ismi felan mevcut. O vatandaş tarafından 1-2 beslendikten sonra bize ihbar edildi. Biz gittik ve bulunduğu bölgeden onu aldık. Şu anda Efteni Rehabilitasyon merkezinde bakımını sağlıyoruz" dedi.

"Bu hayvan egzotik bir hayvan"

Daha önce evde beslenmemesi gereken yaban hayat hayvanlarını yakaladıklarını söyleyen Emiroğlu, "Daha önce değişik olarak birkaç hayvan bulunduğu ama bize gelenlerin çoğu genellikle yaban hayvandı. Yani evde besliyorlardı biz onları alıp burada rehabilitasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından doğaya salınıyordu. Bu hayvan tabii ki egzotik bir tür olduğu için birde ülkede yasaklı türlerden bir tanesi olduğu için örümcek maymunlardan vervet türü. Bu hayvanların ticari amaçlı hem satımı hatta bakımı dahi yasak. Bu yüzden biz bu hayvanı doğaya salma gibi bir durumumuz olmadığından dolayı Bakanlık tarafından araştırmalar yapılıyor ve en uygun yere verilecek" diye konuştu.

"Bakanlık maymun için doğal yaşam alanı arıyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı'na konu ile ilgili bilgi verildiğinin de ifade eden yaban hayatı uzmanı Buğra Emiroğlu, "Konu ile ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Ülkeye nasıl sokulduğu, nasıl temin edildiği konusunda araştırmalar yapılıyor. Bunlar gün yüzüne çıktıktan sonra gerekli işlemler bakanlık tarafından yapılarak nereye gidileceği konusunda çalışma yapılacak. Kabuklu olarak fındık, fıstık, çekirdek gibi bütün meyvelerden sebzelerden hatta böcek türlerinden her şeyi yiyebilen ve tüketebilen bir hayvan. Güney Afrika'da yetişen egzotik bir tür" şeklinde konuştu.

"Ülkeye yasa dışı yollarla getirilmiş"

Ülkeye yasa dışı yollarla getirildiğini düşündüklerini belirten Emiroğlu, "Türkiye'de doğal yerleşik bir alanı olmayan bir tür. Ama hayvanat bahçelerinde doğal yaşam alanlarında gördüğümüz bir hayvan. Tabi bunların hepsi belgeli. Egzotik hayvan fuarları için alınan hayvanlar ama bu tür hayvanlar ülkeye yasadışı yollarla getirilmiş. Biz bunu daha iyi ortamlarda daha iyi yetişebileceği alanlara vermeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzce'de sahibinin tek ettiği tropikal maymun yakalanarak koruma altına alındı
Düzce'de sahibinin tek ettiği tropikal maymun yakalanarak koruma altına alındı
Düzce'de sahibinin tek ettiği tropikal maymun yakalanarak koruma altına alındı
Düzce'de sahibinin tek ettiği tropikal maymun yakalanarak koruma altına alındı
Düzce'de sahibinin tek ettiği tropikal maymun yakalanarak koruma altına alındı
Düzce'de sahibinin tek ettiği tropikal maymun yakalanarak koruma altına alındı
Düzce'de sahibinin tek ettiği tropikal maymun yakalanarak koruma altına alındı
Düzce'de sahibinin tek ettiği tropikal maymun yakalanarak koruma altına alındı
Düzce'de sahibinin tek ettiği tropikal maymun yakalanarak koruma altına alındı
Düzce'de sahibinin tek ettiği tropikal maymun yakalanarak koruma altına alındı
Düzce'de sahibinin tek ettiği tropikal maymun yakalanarak koruma altına alındı
Düzce'de sahibinin tek ettiği tropikal maymun yakalanarak koruma altına alındı
Düzce'de sahibinin tek ettiği tropikal maymun yakalanarak koruma altına alındı
Düzce'de sahibinin tek ettiği tropikal maymun yakalanarak koruma altına alındı
Düzce'de sahibinin tek ettiği tropikal maymun yakalanarak koruma altına alındı
Düzce'de sahibinin tek ettiği tropikal maymun yakalanarak koruma altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güney Afrika, Yaban, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce'de sahibinin tek ettiği tropikal maymun yakalanarak koruma altına alındı - Son Dakika


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