Son Dakika Haberleri: Düzce'de sahte içki operasyonu
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Düzce'de sahte içki operasyonu

55 dakika önce

Düzce'de, sahte içki üretimi yapılan depoda 2 şişe viski, 2 şişe votka, 1 şişe rakı, 1 şişe etil alkol ve 1 şişe damıtılmış alkol ele geçirildi.

Düzce'de sahte içki operasyonu, System.String[]
Düzce'de, sahte içki üretimi yapılan depoda 2 şişe viski, 2 şişe votka, 1 şişe rakı, 1 şişe etil alkol ve 1 şişe damıtılmış alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak/sahte içki satış ve imalatı konularına yönelik yapılan çalışmalar sonucu bir iş yerine ait depoyu tespit etti.
Depoya düzenlenen operasyonda, sahte içki imalatında kullanılan, yoğunluk ölçer (dansimetre), damıtma için kullanılan düzenekli düdüklü tencere, fanlı kova, aroma, maya ve içki yapımında kullanılan malzemeler ile sahte olduğu anlaşılan 2 şişe viski, 2 şişe votka, 1 şişe rakı, 1 şişe etil alkol ve 1 şişe damıtılmış alkol yakalandı.
Gözaltına alının şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
Basınla paylaşılan operasyon görüntülerinde, sahte içki üretimi yapılan depoda ele geçirilen malzemeler ile düzeneklerin yer aldığı bölümlerde bulunan alkol şişeleri görülüyor.
Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:38 Kaynak: AA
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