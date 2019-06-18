Son Dakika Haberleri: Düzce'de Said Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Düzce'de Said Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

1 saat önce

Mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Düzce'de gıyabi cenaze töreni düzenlendi.

Düzce'de Said Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Düzce'de gıyabi cenaze töreni düzenlendi.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün mahkemede hakimden söz istediği sırada baygınlık geçirerek hayatını kaybetti. 68 yaşında hayatını kaybeden Mursi için Düzce'de bulunan Cedidiye Cami'nde gıyabi cenaze töreni düzenlendi.

Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can'ın kıldırdığı cenaze namazına çok sayıda Düzceli katıldı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:41 Kaynak: İHA
Mısır, Düzce, Muhammed Mursi, Güncel
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