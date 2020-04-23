Düzce'de salgına rağmen diğer bayramları aratmayan 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği, salgına rağmen diğer bayramları aratmayan 23 Nisan kutlaması yaptı. kentin sokaklarında süslenen araçlar müzik eşliğinde tur attı.



Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılımını engellemek ve halk sağlığını korumak amacıyla okulların kapalı olması ve 20 yaş altı uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle çocukların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için Düzce Valiliği koordinesinde çeşitli etkinlikler düzenlenmekte.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında her yıl düzenlenen kutlamaların odağında olan geleceğin mimarı çocuklar için Vali Dr. Zülkif Dağlı'nın talimatıyla, evlerinde kalmak zorunda olan çocuklara 23 Nisan coşkusunu ve heyecanını yaşatmak üzere İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan tır, Türk Bayrağı, balon ve afişlerle süslenerek kentin muhtelif yerlerini dolaşıyor. Çocuklar ellerinde bayraklarla selamlıyor. - DÜZCE