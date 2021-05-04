Düzce'de salgının etkilerini azaltmak için denetimler yapılıyor - Son Dakika

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmaya yönelik denetimler sürüyor.
Kentin farklı noktalarındaki market, bakkal, fırın, toplu taşıma araçları ve dükkanları denetleyen Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, salgının etkilerini en aza indirmeye çalışıyor.
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "Dinamik denetim modeli kapsamında ilimizde salgının etkilerini en aza indirmek amacıyla yapılan denetimlerimiz hız kesmeden devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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