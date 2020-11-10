Düzce'de Salı Pazarında zabıtadan denetim - Son Dakika

Düzce'de Salı Pazarında zabıtadan denetim
10.11.2020 16:58
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye Mahallesi Salı Pazarında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye Mahallesi Salı Pazarında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs (Covid19) vak'aları artışı nedeniyle her hafta Hamidiye Mahallesi'nde kurulan Salı pazarında denetimlerde bulundu. Zabıta ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgede maske ve sosyal mesafe kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde vatandaşların ateş ölçümlerinin yanı sıra maskesiz dolaşan kişilere yönelik işlem yapılırken bu kişilerin pazaryerine girmemesi sağlanıyor. Ekiplerin, korona virüsle mücadele kapsamında ki denetim ve çalışmaları tüm hızıyla devam edecek. - DÜZCE
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